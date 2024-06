Lula convidou, mas governador e prefeito não vão a ‘evento político’ em SP

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente convidou, mas o governador em exercício e o prefeito de São Paulo faltarão aos lançamentos que Lula fará na capital paulista neste sábado. Petistas que organizam os eventos já esperavam as ausências por conta da “proximidade das eleições”.

A aliados, Ricardo Nunes disse que não faz sentido participar de atos com a presença dos pré-candidatos a prefeito e vice, Guilherme Boulos e Marta Suplicy, considerados seus principais adversários na corrida eleitoral de outubro.

Já Felicio Ramuth, que exerce o cargo de governador de SP enquanto Tarcísio de Freitas percorre a Europa em um roadshow com possíveis investidores da Sabesp, disse que já tinha “outras agendas”. Ele vai a Campos do Jordão para a abertura do Festival de Inverno.

Na sexta-feira, em entrevista à rádio FM O Tempo, Lula lamentou a ausência de Romeu Zema em seus compromissos em Minas Gerais. Ele disse que “gostaria que os governadores estivessem sempre presentes”.

“Nunca na minha vida fui a algum Estado que deixei de convidar o governador. Ele (Zema) tem o direito de ir ou não ir. Eu respeito também. Não precisa inventar muita coisa, é só comunicar que não pode ir e está tudo bem”, afirmou o petista.

Em São Paulo, neste sábado, Lula irá lançar dois institutos federais, anunciar recursos para ampliação do campus da Unifesp na Zona Leste e para extensão da Linha 5-Lilás do metrô na Zona Sul.