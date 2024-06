O giro internacional de Tarcísio, a Sabesp e o fórum de Gilmar Mendes

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Tarcísio de Freitas e secretários vão aos EUA e à Europa atrás de investidores para a Sabesp. O tour do governador de São Paulo vai acabar no Fórum Jurídico de Lisboa, evento que ocorre entre os dias 26 e 28 de junho, organizado pelo IDP, cujo um dos sócios é o ministro Gilmar Mendes, do STF.

Nesta semana, uma reunião do Conselho do Programa de Parcerias em Investimentos definiu os últimos detalhes da oferta pública da Sabesp. O modelo vai consistir na escolha das duas melhores ofertas de acionistas de referência, que terão 15% da empresa.

Os responsáveis pelas duas melhores ofertas formam um livro com investidores minoritários. Quem apresentar o melhor “book”, vence a disputa. A expectativa é de que todo o processo seja encerrado em agosto para não ser atrapalhado pelas eleições municipais.

Neste domingo, Tarcísio já vai estar em Nova York, com Natália Resende, secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura, e Rafael Benini, titular de Parcerias em Investimentos.