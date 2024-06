Como será o próximo giro de Lula por SP com Guilherme Boulos

Lula cumpre neste sábado agendas em São Paulo ao lado de seus apadrinhados para a disputa pela prefeitura, Guilherme Boulos e Marta Suplicy. Em reunião nesta quarta-feira, a equipe do Planalto articulou com petistas locais uma maior mobilização de apoiadores, para não repetir o fracasso de público no ato de 1º de maio. O esvaziamento foi exposto publicamente pelo presidente durante a comemoração do Dia do Trabalhador.

Em Itaquera, Lula vai anunciar, a partir das 10h, um novo instituto federal de educação e recursos para expandir o campus da Unifesp na Zona Leste. Atualmente, a estrutura conta apenas com um prédio e há expectativa de construção de salas de aula, laboratórios e restaurante universitário. A obra está em licitação e deve receber 110 milhões de reais do Programa de Aceleração do Crescimento para iniciar os trabalhos.

Para a agenda na Zona Leste, os organizadores estão em contato com os movimentos sociais que reivindicaram as obras na área educacional para a região e com as bases petistas e psolistas. A ideia dos organizadores é receber 3.000 apoiadores no ato.

À tarde, o presidente segue para a Zona Sul, onde vai anunciar outro instituto federal e a participação do PAC na obra de extensão da Linha 5-Lilás do metrô até Jardim Ângela. Na sexta-feira passada, o ato de assinatura do contrato para a obra serviu de pretexto para Tarcísio de Freitas anunciar o vice de Ricardo Nunes nas eleições de outubro.

Continua após a publicidade

A partir das 15h deste sábado, a expectativa de público é de cerca de 2.000 pessoas. Os organizadores acreditam que o governador Tarcísio de Freitas e o prefeito Ricardo Nunes serão convidados, mas não devem comparecer pela proximidade com as eleições.

Além de Lula, Boulos e Marta, a agenda deve contar com ministros. Camilo Santana, da Educação, deve participar dos anúncios, além de quadros identificados com o petismo paulista como Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e Luiz Marinho (Trabalho).

Em entrevista ao Uol nesta quarta-feira, Lula disse que vai “começar a viajar o Brasil”. O presidente disse que estará em Minas Gerais para anunciar “o maior pacote de linha de transmissão que Belo Horizonte já viu na vida”. Ele também lembrou de idas ao Piauí, Ceará e Maranhão.