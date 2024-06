Tarcísio confirma vice de Ricardo Nunes indicado por Bolsonaro em SP

Ao lado do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, o governador Tarcísio de Freitas confirmou há pouco que Ricardo Mello Araújo será o candidato a vice na chapa do aliado nas eleições de outubro. O anúncio ocorreu durante um ato para a assinatura de contrato para extensão da linha 5-Lilás do metrô, no Jardim Ângela, zona sul da capital paulista.

Coronel da reserva da PM, Mello Araújo foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para o posto. Ele já foi comandante da Rota e, na gestão do ex-presidente, chefiou a Ceagesp.

“Nós fizemos uma reunião com os 12 partidos. Dentro desse contexto de discussão ampla, foram apresentados 11 nomes”, declarou Nunes, em pronunciamento conjunto com o governador.

“E a gente convergiu com o Mello Araújo. É um nome que agrega muita qualidade. Tem uma trajetória ilibada na Polícia Militar, foi testado como gestor no Ceagesp e se saiu muito bem“, complementou Tarcísio.

Em janeiro, Bolsonaro intensificou o uso do seu poder de influência na pré-campanha de Nunes em favor de Mello Araújo. O nome, porém, enfrentou resistência no entorno do prefeito.

Mas o entrave foi dissipado nos últimos dias. Na sexta-feira passada, Nunes recebeu Bolsonaro, Tarcísio e Mello Araújo na prefeitura. Na segunda, o prefeito conversou com líderes do PP e, na quarta, representantes dos partidos aliados jantaram no Palácio dos Bandeirantes.