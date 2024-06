Justiça eleitoral multa Lula e Boulos por pedido de voto no 1º de maio

O pedido de voto de Lula para Guilherme Boulos nas eleições de São Paulo durante o ato unificado das centrais sindicais no dia 1º de maio vai custar 20.000 reais ao presidente e 15.000 ao pré-candidato do PSOL.

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo aceitou denúncia de prováveis adversários de Boulos nas eleições de outubro. A sentença contempla ações do Partido Novo, de Marina Helena, do PSDB, de José Luiz Datena, do MDB, de Ricardo Nunes, e do Progressistas, que também deve apoiar o atual prefeito.