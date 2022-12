Lula comemora aprovação da PEC e diz que começou a governar antes da posse

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

No pronunciamento que fez há pouco na sede do gabinete de transição, em Brasília, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, começou agradecendo aos presidentes da Câmara e do Senado e aos líderes partidários pela aprovação da PEC da Transição nesta quarta-feira.

“Eu acho que é a primeira vez que um presidente começa a governar antes da posse”, afirmou Lula.

“Nós tivemos a responsabilidade de fazer uma PEC e todo mundo sabia que essa PEC não era nossa, essa PEC era para cobrir a irresponsabilidade do governo que vai sair, que não tinha colocado o dinheiro necessário para atender as pessoas com a política que ele próprio prometeu”, complementou.

O presidente eleito afirmou ainda que a votação expressiva para aprovar a Proposta de Emenda à Constituição no Congresso, que segundo ele “parecia impossível”, aconteceu porque muitos partidos que não são da base do governo deram uma “demonstração de solidariedade ao povo mais pobre desse país”.

Lula também comentou o relatório final da transição sobre o governo Bolsonaro, apresentado minutos antes pelo vice, Geraldo Alckmin, e disse que não pretende fazer “pirotecnia, um show, um escândalo” com esse material.

“Eu pretendo apenas que a sociedade brasileira saiba como é que nós tomamos posse, que Brasil nós encontramos em dezembro de 2022. Depois de quatro anos de mandato, nós recebemos desse governo uma situação de penúria, em que as coisas mais simples não foram feitas, de forma irresponsável, porque o presidente preferia contar mentiras no cercadinho do que governar esse país”, declarou.

O petista disse ainda que o relatório será entregue não apenas para a imprensa, mas para cada deputado e senador que vai sair e que vai entrar no Congresso em 2023.