Lula aprova contratação de sistema para programa contra superendividamento

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em conversa com o ministro da Fazenda Fernando Haddad, definiu nesta segunda-feira o desenho do Desenrola, programa que pretende aliviar cerca de 37 milhões de CPFs e impactar 100 milhões de brasileiros. Na reunião, Lula autorizou a contratação do sistema que viabilizará o programa.

“É um sistema complexo porque envolve credores privados e os credores vão entrar no programa pelo tamanho do desconto que se dispuseram a dar para os devedores”, disse Haddad a jornalistas no Palácio do Planalto.

“Temos que modelar o sistema para que quanto maior seja o desconto, mais chances o credor tenha chances de receber o crédito que vai ser honrado pelo devedor”, seguiu o ministro.

O governo apresentou um fundo garantidor do Tesouro Nacional para famílias que recebem até dois salários mínimos e estão endividadas. A ideia é estimular os credores a conceder descontos expressivos para as dívidas serem quitadas. O programa estima pagar 50 bilhões de reais em dívidas do Serasa e empresas semelhantes.

Ainda sem previsão para o desenvolvimento do sistema, o programa depende do serviço para ser lançado. O ministro indicou que o presidente irá editar uma Medida Provisória para dar início ao Desenrola.

Continua após a publicidade