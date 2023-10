Lula afirma que ainda pensa em criar Ministério da Segurança Pública

Atualizado em 24 out 2023, 14h15 - Publicado em 24 out 2023, 11h14

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira, em sua primeira live depois das cirurgias no quadril e nas pálpebras, que ainda pensa em criar o Ministério da Segurança Pública, para juntar o governo federal a prefeitos e governadores no combate ao crime organizado.

Como já mostrou o Radar, o petista queria ter desmembrado essa pasta do Ministério da Justiça desde o início do atual mandato, mas deixou a ideia em banho-maria devido à contrariedade de Flávio Dino, com quem havia assumido compromisso durante a campanha.

Nesta terça, Lula fez o comentário sobre a possibilidade de criar o Ministério da Segurança Pública no contexto dos ataques de milicianos a dezenas de ônibus na zona oeste do Rio de Janeiro.

“Não queremos pirotecnia. Não queremos fazer intervenção no Rio de Janeiro, como já foi feito e que não resultou em nada. Não queremos tirar autoridade do governador, não queremos tirar autoridade do prefeito. Queremos trabalhar junto com eles uma saída”, declarou o presidente.

O petista também afirmou que tem conversado com Dino e com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, sobre iniciativas de segurança pública com maior envolvimento da Polícia Federal, da Força Nacional e até das Forças Armadas – neste último caso, Lula fez a ressalva de que elas não farão enfrentamento direto contra o crime organizado.

Segundo o presidente, a Marinha e a Aeronáutica poderão assumir papel mais ativo na fiscalização e segurança de portos e aeroportos, para combater a entrada de drogas e armas.

“O governo federal estará presente no Rio de Janeiro ajudando de todas as formas possíveis a voltar à normalidade, a combater o crime organizado, a combater os milicianos, para que o povo do Rio de Janeiro volte a ter tranquilidade, para ter o direito de ir e vir sem ser importunado com tiro, com bala perdida, com queimada de ônibus, com queimada de trem”, disse Lula.

