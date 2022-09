Lula aciona TSE por propaganda de Bolsonaro que associa PT ao vandalismo

A campanha do ex-presidente Lula acionou o TSE nesta segunda para pedir que o presidente Jair Bolsonaro seja impedido de veicular o programa eleitoral exibido no sábado, que começa associando o PT a cenas de vandalismo e exibe imagens das manifestações bolsonaristas do 7 de Setembro.

A frase “Na época do PT, as manifestações eram assim” abre o vídeo de 2 minutos e 38 segundos, sobre gravações de atos em que houve bens incendiados e quebra-quebra. A coligação “Brasil da Esperança” também impugnou a propaganda de Bolsonaro por conta do uso de um trecho descontextualizado de uma fala de Lula sobre em que ele diz que “a pauta da família, a pauta das famílias é uma coisa muito atrasada”.

Na ação, os advogados Eugênio Aragão e Cristiano Zanin Martins afirmam que o programa sugere “de maneira artificial e maliciosa, que o candidato atribui menor importância à família em seu posicionamento político, sendo que, na fala original, outro é o assunto e o significado contido nas palavras de Lula”.

Eles também apontam o uso de imagens de Bolsonaro capturadas durante os eventos oficiais de comemoração do Bicentenário da Independência, proibido no sábado em decisão liminar do ministro do TSE Benedito Gonçalves, que apontou “indícios robustos da prática de condutas com potencial abusivo”.

“A veiculação ocorre exatamente no momento em que o país está submetido a um grave cenário de violência política estimulado não pelo Partido dos Trabalhadores, mas sim pelos aliados de Jair Bolsonaro. Impossível ignorar que já houve dois casos – públicos e notórios – de homicídio de simpatizantes do PT exatamente nesse cenário. Vale dizer, a propaganda em tela distorce totalmente a realidade dos fatos também sob essa perspectiva”, afirmam os advogados na representação.