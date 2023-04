Lula abre agendas na China com posse de Dilma no banco dos Brics

Em Xangai para cumprir seus primeiros compromissos na China, o presidente Lula iniciou suas agendas no fim da manhã desta quinta-feira (no horário local) com uma reunião com a presidência do Novo Banco de Desenvolvimento, o banco dos Brics, e logo em seguida prestigiou a cerimônia de posse da ex-presidente Dilma Rousseff no comando do NBD.

Depois de participar de um almoço oferecido por Dilma, ele visitou o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Huawei, a gigante chinesa de telecomunicações, e teve uma audiência com Wang Chuanfu, CEO da BYD, uma das maiores fornecedoras de bateria do mundo.

Às 17h30 (em Xangai, 6h30 no horário de Brasília), Lula se reúne com o presidente do Conselho da China Communications Construction Company (CCCC), Wang Tongzhou, e, uma hora depois, com o secretário-geral do Partido Comunista em Xangai, Chen Jining, que vai oferecer um jantar para a comitiva do brasileiro.

Às 21h, ele embarca para Pequim, onde terá nesta sexta uma agenda cheia, que inclui reuniões com o presidente da Assembleia Popular Nacional, Zhao Leji, com o primeiro-ministro, Li Qiang, com o presidente Xi Jinping.