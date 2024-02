Livro de best-seller americano sobre quem “pensa demais” chega ao Brasil

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Editora Agir lança no próximo dia 19 o livro “Pense Menos, Viva Mais”, do best-seller americano Nick Trenton — que é mestre em psicologia comportamental.

A obra fala da importância do autoconhecimento e autocuidado para a saúde emocional.

Leia a seguir um trecho do livro, que consta na contracapa:

“Muitos overthinkers, termo em inglês para designar as pessoas que pensam demais, estão à mercê de um cérebro hiperativo precisamente porque não reconhecem o que está acontecendo de fato. Eles se desesperam para resolver o problema sem considerar que o verdadeiro problema é a sua avaliação do que de fato é um problema. É possível, então, que alguém se apegue a uma suposta solução e aplique sua energia para alcançá-la, apenas para perceber que está exatamente tão estressado quanto estava no começo.

Se esperamos enfrentar com sucesso o excesso de pensamento, precisamos dar um passo para trás, em vez de tentar resolver o problema por meio de nossa própria ruminação. [Neste livro] trabalharemos com a suposição de que, quando falamos sobre pensar demais, estamos falando de ansiedade. Pode acontecer de alguém pensar demais sem que tenha um transtorno de ansiedade formalmente diagnosticado, mas […] veremos a ansiedade como a causa raiz (o porquê) e o pensamento excessivo como o efeito (ou o como).”