Lira oferece serviços da Câmara para segurança pessoal de Sâmia Bomfim

Giro VEJA - 5 de outubro

Os médicos assassinados e a ligação com deputada do PSOL

Três médicos foram assassinados a tiros em um quiosque na madrugada desta quinta-feira, 5, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Um quarto foi baleado e está hospitalizado. Um dos mortos, Diego Bomfim, era irmão da deputada federal Sâmia Bomfim, do PSOL de São Paulo, e cunhado do deputado Glauber Braga, do mesmo partido, do Rio.