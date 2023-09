Líder do governo Lula no Congresso completa quatro meses sem partido

Mais de quatro meses após anunciar que se desfiliaria da Rede, o senador Randolfe Rodrigues ainda não definiu qual será seu novo partido.

O líder do governo Lula no Congresso tem mantido sigilo nas negociações sobre a futura sigla. Sabe-se que ele já cortejado pelo MDB, como mostrou o Radar em junho, e que já houve conversas sobre um retorno ao PT, sua primeira sigla.

No dia seguinte ao anúncio de que deixaria a Rede Sustentabilidade, o senador foi entrevistado na live Os Três Poderes, de VEJA, e declarou que a saída foi provocada por “posições distintas” no debate sobre o veto do Ibama à exploração de petróleo na foz do Amazonas — defendido pela ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, fundadora do partido.

“Não seria honesto estar dentro da Rede com a posição que quero debater democraticamente com todos”, afirmou. “Minha relação com Marina sempre será de respeito. Mas, por esgotamento e um conjunto de outras razões, não foi possível ficarmos no mesmo partido”, afirmou Rodrigues, no dia 19 de maio.

Continua após a publicidade

Publicidade

Siga