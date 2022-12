Líder do governo Bolsonaro na Câmara vai assumir secretaria no Paraná

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O deputado federal Ricardo Barros (PP-PR), líder do governo Jair Bolsonaro na Câmara, será o próximo secretário de Indústria, Comércio e Serviços do governo de Ratinho Júnior (PSD) no Paraná.

Barros foi um fiel aliado de Bolsonaro nos quatro anos de governo e ganhou notoriedade nacional em junho de 2021, no caso das suspeitas do funcionamento de um suposto esquema para a compra de vacinas contra a Covid-19 no Ministério da Saúde.

O deputado Luiz Miranda (Republicanos-DF) relatou que alertou Bolsonaro sobre irregularidades no processo de compra de imunizantes Covaxin e disse que ouviu do presidente que se tratava de um assunto comandado por Barros, que foi ministro da Saúde no governo de Michel Temer. Por conta dessas alegações, Barros teve que depor na CPI da Pandemia, ocasião em que negou malfeitos.

Ratinho Júnior foi reeleito governador paranaense no primeiro turno e foi um dos primeiros governadores eleitos a declarar apoio formal a Bolsonaro, assim como Ibaneis Rocha, o governador reeleito do DF. À época, Ratinho afirmou que o governo do presidente foi o que mais investiu no Paraná nas últimas três décadas e que a sua gestão compartilha dos ideias de família e propriedade difundidos por Bolsonaro.