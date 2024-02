Justiça suspende cobrança de PIS/Cofins sobre benefício fiscal em SC

Giro VEJA - sexta, 23 de fevereiro

A expectativa para o ato de Bolsonaro e as emendas liberadas por Lula

O deputado federal Ricardo Salles, do PL de São Paulo, afirmou em entrevista ao Três Poderes, de VEJA, que Bolsonaro quer a oportunidade da manifestação para poder tratar das acusações com absoluta "transparência" e que o ex-presidente deve fazer isso "de maneira mais transparente e tranquila possível". A expectativa para o ato e o aceno de Lula para o Centrão são destaques do Giro VEJA.