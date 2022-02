Justiça leiloa patrimônio milionário de amigão de Lula preso na Lava-Jato

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O pecuarista José Carlos Bumlai ficou famoso durante os governos de Lula por ter trânsito livre no Palácio do Planalto e influência para traficar interesses milionários no governo.

Preso pela Lava-Jato e condenado a quase dez anos de prisão por corrupção e gestão fraudulenta, ele revelou bastidores dos negócios milionários que fazia nas sombras das gestões petistas e admitiu que era acionado pela família de Lula para bancar pequenos mimos ao presidente.

De uma reforma no famoso Sítio de Atibaia — quem começou foi Bumlai, mas quem terminou foram as empreiteiras OAS e Odebrecht –, pedida a ele pela ex-primeira-dama Marisa Letícia, ao estranho arranjo pelo qual Lula usava uma cobertura da família Bumlai em São Bernardo como extensão do seu apartamento.

Os bons tempos de Bumlai junto ao petismo no poder se foram e nesta quarta a Justiça de São Paulo vai leiloar um lote de apartamentos e vagas de garagem de Bumlai em São Paulo.

O patrimônio é avaliado em 7,2 milhões de reais, mas quem oferecer 3,6 milhões já terá chances de ficar com os imóveis.