Justiça decreta a prisão de bolsonarista que matou petista no Paraná

O Ministério Público do Paraná anunciou há pouco, em coletiva, que a Justiça decretou a prisão preventiva do apoiador de Jair Bolsonaro que assassinou no fim de semana o petista Marcelo Arruda, em Foz do Iguaçu.

Arruda foi morto a tiros na própria festa de aniversário pelo policial penal federal Jorge Guaranho. Segundo o promotor de Justiça Tiago Lisboa Mendonça, um juiz plantonista determinou a prisão.