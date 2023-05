Itamaraty confirma ida de Lula à Cúpula do G7, no Japão

Três dias depois de Lula dizer que não sabia se iria à reunião da Cúpula do G7, o Itamaraty confirmou nesta sexta-feira a participação do presidente no evento, nos dias 20 de 21 deste mês, em Hiroshima.

Ele foi convidado no dia 6 de abril pelo primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, para ir ao encontro dos sete países mais industrializados do mundo.

“Não sei se eu vou. Não sei se eu vou. Sinceramente, eu não sei. Eu tô querendo ir ao Ceará e tô querendo ir à Bahia inaugurar escola de tempo integral”, afirmou o presidente na última terça, ao ser questionado sobre o compromisso.

O Japão será o nono país visitado por Lula em quase cinco meses. Ele chegou à Inglaterra nesta sexta para prestigiar a coroação do rei Charles III e, antes, já passou por Argentina, Uruguai, Estados Unidos, China, Emirados Árabes Unidos, Portugal e Espanha.

Segundo o governo japonês, além do Brasil, foram convidados para a reunião Austrália, Comores, Ilhas Cook, Índia, Indonésia, República da Coreia e Vietnã, além de representantes das Nações Unidas, do FMI, do Banco Mundial, da OCDE, da Agência Internacional de Energia, da Organização Mundial de Saúde, da OMC e da União Europeia.

O Itamaraty destacou que o país foi chamado a participar de cúpulas do G7 seis vezes, entre 2003 e 2009.

“Esta será a sétima participação do Presidente Lula em cúpulas do grupo, marcando a retomada do engajamento do Brasil com o G7 e consolidando a percepção de equilíbrio no posicionamento do país em temas sensíveis do cenário internacional. Deverão ser discutidos no segmento de engajamento externo do G7, entre outros, os desafios enfrentados pela comunidade internacional em temas como paz e segurança, saúde, desenvolvimento, questões de gênero, clima, energia e meio ambiente”, afirmou o Ministério das Relações Exteriores.

