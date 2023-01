Isolado, Malafaia faz primeiro ataque a Lula após a posse

Silas Malafaia fez o seu primeiro ataque a Lula após a cerimônia de posse do petista como presidente do país. Isolado desde que Jair Bolsonaro deixou a Presidência, o pastor foi, por exemplo, um dos poucos aliados do ex-presidente que mantiveram uma agenda de críticas a integrantes do Judiciário mesmo após a derrota eleitoral. Enquanto alguns ex-auxiliares e apoiadores de Bolsonaro tiraram o time de campo, o religioso continua na sua militância, agora mais focada em fazer oposição ao governo atual.

“Qual é a marca principal de 14 anos de governo Lula e Dilma? Corrupção. No dizer do ministro [Luís Roberto] Barroso, que foi nomeado por eles, um dos maiores esquemas de corrupção do mundo. Uma das provas de que houve corrupção: R$ 25 bilhões da roubalheira foram devolvidos para os cofres públicos”, disse.

Ele criticou o trecho do discurso de Lula em que o presidente promete reconstruir o país. “E vem Lula com cara de choro dizendo que vai ajudar o pobre. Não tem coisa mais desgraçada para o pobre do que a corrupção. E que conversa fiada é essa de que vai reconstruir o Brasil? Vão reconstruir o que vocês destruíram?”, disse.

O pastor também a volta de antigos atores à arena política sob a nova gestão de Lula e a tentativa do novo governo de criar uma base no Congresso nacional. “Qual a principal fonte de corrupção de décadas e décadas no Brasil? O balcão de negócios com o Congresso Nacional. Lula entrega ao clã de Jader Barbalho e ao clã de Renan Calheiros ministérios poderosíssimos. Olha a ficha dessa gente! Quem começou a reconstruir o Brasil foi Bolsonaro.”