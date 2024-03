Indústria do alumínio reduz emissões de gases de efeito estufa em 4,4%

Levantamento do Instituto Internacional do Alumínio (IAI), divulgado esta semana durante o evento IAI Committee Meetings, em Londres, mostra que a produção global do metal cresceu 3,9% em 2022 (os dados mais recentes disponíveis), passando de 104,1 milhões de toneladas para 108,2 milhões de toneladas, enquanto os níveis de emissões da indústria global do alumínio caíram 4,4%. A intensidade das emissões da produção de alumínio primário tem diminuído desde 2019.

“O resultado reflete o comprometimento do setor na implementação de processos e soluções inovadoras para produção de um metal estratégico para a transição de uma economia de baixo carbono. Além disso, consolida o alumínio como aliado para a descarbonização de seus principais mercados consumidores”, afirma Janaina Donas, presidente-executiva da Associação Brasileira do Alumínio (ABAL).