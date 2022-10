“Indecisos não estão na internet”, diz Gregorio Duvivier em Brasília

Atualizado em 27 out 2022, 14h16 - Publicado em 27 out 2022, 15h30

O ator e escritor Gregorio Duvivier disse na noite desta quarta, durante palestra sobre humor no jornalismo como ferramenta de informação na 5ª Bienal Internacional do Livro de Brasília, que os indecisos para as eleições presidenciais do próximo domingo “não estão na internet”.

Apoiador de Lula, o comediante disse que tem tentado conversar com eleitores que ainda não se decidiram entre o petista e o presidente Jair Bolsonaro. “Na verdade, é mais do que tentar virar voto. É conversar com indecisos, porque eles existem, mas não estão na internet, no Twitter, não sobem hashtag, nem estão no trending topics, mas existem. Temos que partir de uma escuta”, declarou.

Na sua fala, ele também defendeu a prisão do presidente Jair Bolsonaro e de seus familiares: “Para mim, não basta Lula ganhar. Bolsonaro tem que ir para a cadeia. Não somente ele, mas a família toda.

Duvivier afirmou ainda que é preciso separar quem é bolsonarista convicto, “que espalha fake news”, da pessoa que está sendo enganada pelo presidente. “Uma não tem perdão, a outra não apenas tem perdão, como também precisa de compreensão”, comentou.

