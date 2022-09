Helicóptero com deputado federal cai na Bahia

Um helicóptero com dois candidatos a deputado caiu na cidade de Monte Santo, no norte da Bahia, na manhã desta terça-feira. As três pessoas que estavam a bordo não sofreram ferimentos graves e passam bem. Além do piloto, estavam na aeronave o deputado federal João Bacelar (PL), que concorre à reeleição, e o candidato a deputado estadual Marcinho Oliveira (União Brasil).

Eles voavam para uma agenda conjunta de campanha quando o helicóptero que estavam caiu no distrito de Pedra Vermelha, em Monte Santo, cidade a 365 quilômetros de Salvador. “Tranquilizamos a todos, em especial os nossos eleitores e amigos, de que foi apenas um susto”, diz nota divulgada pela assessoria de Marcinho Oliveira.

O Radar ainda não conseguiu contato com as vítimas. Segundo Marcinho relatou ao portal G1, o acidente ocorreu a poucos metros de onde o helicóptero iria pousar. A aeronave estava em baixa altitude quando o motor perdeu potência e o equipamento despencou.

Os candidatos foram atendidos no local por uma equipe do Samu. Por conta de os ferimentos provocados na queda terem sido leves, os dois candidatos seguiram para o comício para o qual viajaram para a cidade.