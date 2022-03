Heleno autoriza construção de pistas de pouso privadas na Amazônia

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Um ato assinado por Augusto Heleno nesta quarta autoriza a Agência Nacional de Aviação Civil a liberar a construção de cinco pistas de pouso privadas em fazendas localizadas no Amazonas, em Rondônia e no Mato Grosso do Sul.

As pistas privadas, na Amazônia, serão construídas em Chupinguaia (RO) e Lábrea (AM). Outras três pistas estão localizadas em Caracol (MS), Corumbá (MS) e Naviraí (MS).