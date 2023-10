Helder Barbalho usa COP30 como vitrine para programas no Pará

Atualizado em 2 out 2023, 15h02 - Publicado em 2 out 2023, 14h30

O governador do Pará, Helder Barbalho, está aproveitando as atenções voltadas para a realização, em 2025, da conferência do clima da ONU, a COP30, em Belém para apresentar programas de sua gestão no Estado. Um deles consiste nas “Usinas da Paz”, que funcionam nas periferias e oferecem cursos de informática, culinária, corte e costura, natação, dança, além de atendimento médico e bancário.

Secretários das áreas de segurança e social de sete estados, entre os quais São Paulo, Rio e Pernambuco, além do Distrito Federal, já foram ver o programa de perto. Desde 2019, foram criadas sete Usinas da Paz em Belém, Ananindeua e Marituba. Este ano, foram instaladas mais unidades em Canaã do Carajás e Parauapebas. A meta do governador paraense é criar mais 40 novos espaços até 2026.

Segundo a gestão de Barbalho, o modelo das Usinas da Paz levou à redução de homicídios, latrocínios e roubos na região metropolitana de Belém desde que foi adotado.

