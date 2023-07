Haddad devolverá estátua de onça presenteada pela Arábia Saudita

O ministro Fernando Haddad (Fazenda) devolverá a estátua de uma onça recebida do governo da Arábia Saudita nesta segunda-feira à embaixada do país em Brasília, seguindo a orientação do secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas.

Isso porque, como protocolo, a oferta de presentes a autoridades públicas deve ser feita com “aviso prévio ao cerimonial do órgão público agraciado”, de acordo com nota do Ministério da Fazenda. O governo saudita terá de seguir esse trâmite se quiser reenviar o presente.

“O ministro Fernando Haddad agradece a visita de Khalid Al-Falih, ministro de Investimentos da Arábia Saudita, em São Paulo, nesta segunda-feira (31), quando teve a oportunidade de explicar pontos do Plano de Transição Ecológica do governo brasileiro e de ouvir sobre o interesse a respeito das oportunidades de investimentos que o pacote pode atrair”, disse a pasta.

