Gusttavo Lima, Zezé di Camargo, Gabigol… o álbum de fotos de Mauro Cid

Por Nicholas Shores Atualizado em 9 out 2023, 16h35 - Publicado em 9 out 2023, 16h33

Arquivos do celular de Mauro Cid em poder da CPMI do 8 de Janeiro mostram que o militar aproveitou o cargo de ajudante de ordens de Jair Bolsonaro para tietar celebridades, como cantores sertanejos e jogadores de futebol do Flamengo (veja as fotos mais abaixo).

Depois de quebrar o sigilo telemático de Cid, a comissão recebeu da Apple as imagens salvas pelo tenente-coronel do Exército na nuvem.

No acervo midiático, há fotos do ex-auxiliar de Bolsonaro com os cantores Gusttavo Lima e Zezé di Camargo.

Ele também fez selfies com grande parte do elenco do Flamengo no ano passado, com destaque para Gabigol, Pedro, Everton Cebolinha, David Luiz, Santos e o então treinador do time, Dorival Júnior.

Em uma das fotos, o próprio Bolsonaro aparece dentro de uma van, ao lado de vários jogadores e dirigentes do time rubro-negro. O então presidente foi ao Rio de Janeiro receber o elenco do Flamengo na manhã de 30 de outubro de 2022, data do segundo turno das eleições e dia seguinte à conquista da Libertadores daquele ano.

Com sua posição privilegiada, Cid pôde posar segurando o troféu da competição sul-americana ao lado do vice-presidente de futebol do Flamengo e vereador no Rio de Janeiro, Marcos Braz.

Veja abaixo as fotos com celebridades que Cid salvou em seu celular:

1/10 Privilégio: Cid levanta a taça Libertadores com Marcos Braz (Mauro Cid/Arquivo pessoal) 2/10 Everton Cebolinha foi mais um que topou a selfie com Cid (Mauro Cid/Arquivo pessoal) 3/10 Bolsonaro interage com jogadores do Flamengo na manhã de 30 de outubro de 2022, data do segundo turno das eleições (Mauro Cid/Arquivo pessoal) 4/10 Sorridentes: Cid e o atacante Pedro (Mauro Cid/Arquivo pessoal) 5/10 O goleiro Santos posa com o ajudante de ordens de Bolsonaro (Mauro Cid/Arquivo pessoal) 6/10 Cid tietou o treinador Dorival Júnior, hoje no São Paulo (Mauro Cid/Arquivo pessoal) 7/10 Auxiliar de Bolsonaro tira selfie com o zagueiro David Luiz (Mauro Cid/Arquivo pessoal) 8/10 Cid com Gusttavo Lima (Mauro Cid/Arquivo pessoal) 9/10 Mauro Cid e o cantor Zezé di Camargo (Mauro Cid/Arquivo pessoal) 10/10 Mauro Cid e o atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol (Mauro Cid/Arquivo pessoal)

