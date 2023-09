‘Guardarei no coração’, diz Barroso sobre discurso de Gilmar

Após o discurso de quase meia hora do ministro Gilmar Mendes, em nome do STF, na posse de Luís Roberto Barroso, há pouco, o novo presidente da Corte fez questão de abraçar e agradecer o decano do tribunal e disse que guardará suas “palavras generosas” no coração.

No final do pronunciamento, Mendes disse que a história de Barroso é “lastro seguro da dignidade que marca a posse que ora participamos e, mais do que isso, celebramos”. “Seja feliz”, afirmou o magistrado.

“Ministro Gilmar Mendes, agradeço honrado sua bela oração em nome da Corte e as palavras generosas a mim dirigidas que guardarei no coração”, comentou o novo presidente do STF.

A troca de gentilezas ocorreu cinco anos e meio após a briga pública que os dois tiveram no plenário do Supremo, em março de 2018.

“Me deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com o atraso e pitadas de psicopatia”, disse Barroso a Mendes, que revidou:

“Presidente, eu vou recomendar ao ministro Barroso que feche o seu escritório de advocacia”.

