STF suportou por anos ameaças de populismo autoritário, diz Gilmar Mendes

O ministro Gilmar Mendes afirmou nesta quinta-feira, na cerimônia de posse de Luís Roberto Barroso como presidente do STF, que a Corte “suportou durante um par de anos as ameaças de um populismo autoritário, desprovido de qualquer decoro democrático”.

Por ser o decano do Supremo, Mendes fez discurso em nome dos onze ministros.

Tomando como referência palavras do ex-ministro Celso de Mello sobre a “continuidade e perenidade” do STF, Gilmar Mendes afirmou que, naqueles tempos de “calmaria e normalidade”, essa continuidade era “um dado”. “Meses atrás, era por muitos considerada uma dúvida”, acrescentou.

Para fundamentar a declaração, o decano da Corte lembrou “sórdidas ofensas e mentiras” contra os ministros, “as inúmeras tentativas de interferência no resultado das últimas eleições gerais, as conspirações elucubradas para prender membros do Supremo Tribunal Federal (e) os atos de terrorismo consubstanciados em explosões”.

No final do pronunciamento, Mendes disse que a história de Barroso é “lastro seguro da dignidade que marca a posse que ora participamos e, mais do que isso, celebramos”. “Seja feliz”, concluiu o decano, sendo abraçado por Barroso.

“Ministro Gilmar Mendes, agradeço honrado sua bela oração em nome da Corte e as palavras generosas a mim dirigidas que guardarei no coração”, comentou o novo presidente do STF.

