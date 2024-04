GTs do plano de governo de Tabata reúnem ex-integrantes do governo Lula

A pré-candidata do PSB à prefeitura de São Paulo, Tabata Amaral, vai apresentar nesta quarta-feira os grupos de trabalho que vão elaborar seu plano de governo para a capital paulista. Entre os coordenadores, há dois ex-integrantes do governo Lula, Leany Lemos e José Francisco Manssur, que deixaram recentemente seus cargos na gestão federal.

A ex-secretária nacional de Planejamento, Leany Lemos, será a responsável pelo grupo de Finanças. Ela trabalhou junto com Simone Tebet até abril deste ano e a saída do Ministério do Planejamento já estava combinada com a ministra desde dezembro.

Com experiência na área nos governos do Distrito Federal e do Rio Grande do Sul, Lemos foi responsável por coordenar o Plano Plurianual Participativo, no primeiro ano do terceiro mandato de Lula.

Já José Francisco Manssur estava lotado no Ministério da Fazenda até fevereiro e, no programa de governo de Tabata, vai chefiar o grupo dos Esportes. Especialista em apostas esportivas, Manssur foi um dos principais responsáveis pela regulamentação das “bets”, aprovada no ano passado no Congresso.

O ex-assessor especial da Fazenda chegou a ser um dos nomes cotados para assumir a Secretaria de Prêmios e Apostas. O cargo foi preenchido na semana passada por Regis Anderson Dudena, ex-auxiliar de Dilma Rousseff.

Outros nomes na coordenação do programa de Tabata estão vinculados ao governo federal, em especial, ao vice-presidente Geraldo Alckmin. A responsável pelo programa de Habitação, Carmem Silva, é assessora do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio.

Aliado de longa data de Alckmin, o ex-deputado Floriano Pesaro vai ser o responsável pela elaboração de políticas públicas para “Cracolândia e cenas de uso aberto de drogas”. Pesaro ocupa a diretoria de Gestão Corporativa da agência do governo federal de promoção de exportações, a ApexBrasil.

Outros nomes curiosos figuram entre os coordenadores dos grupos temáticos do plano de governo do PSB para a capital paulista, como a filha do ex-presidente Michel Temer, Luciana Temer, responsável pela área de Família, Desenvolvimento Social e Segurança Alimentar, e a mãe do apresentador Luciano Huck, Marta Grostein, reponsável pelo griupo de Desenvolvimento Urbano e Urbanismo Social.