Grupo da ONU está em Belém para acompanhar preparativos da COP-30

Uma americana, um britânico, e um italiano começam nesta semana uma visita a Belém para conhecer a cidade, já escolhida pela ONU para sediar a Conferência das Partes sobre Clima em 2025.

Os três representam a chamada Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima e virão à capital do Pará para conhecer hotéis, restaurantes, a estrutura de mobilidade, de saúde e segurança e os centros do evento que vai reunir mais de 40.000 visitantes que devem circular pela COP-30 daqui a dois anos.

As obras do Parque da Cidade, um antigo aeroporto que será a sede principal da conferência, também estão no roteiro da ONU.

Além das visitas de reconhecimento, os três representantes da ONU vão também experimentar o melhor da cultura paraense, a culinária, os doces e chocolates do Combu, feitos com cacau cultivado de forma a preservar a floresta, e ver o carimbó, a dança típica de Belém.

