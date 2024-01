Gramado do Allianz Parque vira assunto na licitação do Maracanã

Assunto da última rodada do Paulistão, o péssimo estado do gramado do Allianz Parque virou matéria prima para os concorrentes do consórcio Maracanã para Todos no Rio. É que a WTorre, empresa que administra o estádio do Palmeiras, faz parte do grupo que tenta derrotar os consórcios Fla-Flu e RNGD na disputa pela concessão de 20 anos do Maracanã.

A licitação em curso vai definir, nos próximos meses, a melhor proposta de administração do estádio, um negócio de mais de 180 milhões de reais. Além do plano financeiro, a parte técnica terá peso maior na disputa.

“A comissão de licitação avalia o atestado técnico da empresa, mas também tem o papel de avaliar a expertise da empresa (Real Arenas/WTorre) na vida real. É por essa razão que as notícias sobre o problema com o gramado do Allianz Parque têm um considerável potencial de impactar a qualificação técnica dessa empresa”, diz uma fonte que acompanha a disputa.

Em tempo, depois de o Palmeiras, em nota oficial, comunicar que não voltará a jogar no Allianz Parque até que a empresa consiga “honrar com sua obrigação de realizar a manutenção adequada do campo”, a WTorre decidiu trocar o gramado.

“Após receber laudo do fornecedor do gramado sintético instalado no Allianz Parque, neste domingo, a Real Arenas informa que solicitou à Soccer Grass e à fabricante holandesa a troca integral e imediata do composto termoplástico, para que voltemos a ter, no menor prazo possível, o melhor campo do futebol brasileiro”, diz a nota da WTorre.