Grama sintética inviabilizaria jogos das Eliminatórias da Copa no Maracanã

O TCE-RJ autorizou nesta quarta-feira o avanço do processo licitatório do Maracanã, que permite a instalação de grama sintética. No entanto, se a medida for tomada, vai inviabilizar jogos das Eliminatórias da Copa no “templo do futebol”. A Fifa considera que 90% da grama deve ser natural, e hoje o Estádio Jornalista Mário Filho atende a exigência, mas a qualidade do gramado tem sido alvo de críticas.

O gramado sintético é proibido nas principais ligas do mundo como da Alemanha, Espanha, Inglaterra e Itália, e não agrada craques como Lionel Messi. Uma cláusula do contrato do argentino com o Inter Miami diz que o atleta não entra em campo em estádios com gramado artificial. Para receber a próxima Copa, pelo menos oito estádios terão de ser reformados nos Estados Unidos, Canadá e México.

Após a partida entre Fluminense e Olimpia nesta quinta-feira, pela Copa Libertadores, o gramado do Maracanã vai fechar para reparos. A avaliação é que a estrutura não tem aguentado a alta carga de jogos no estádio.

O Brasil joga em casa nas Eliminatórias contra a Bolívia no Mangueirão, em Belém (PA); o jogo seguinte, contra a Venezuela, deve ocorrer em Cuiabá (MT), ou Recife (PE). Há também uma disputa entre as possíveis sedes do jogo contra a Argentina, em 21 de novembro.

