Governo Tarcísio apura indenização de serviços da gestão de Rodrigo Garcia

O gabinete do secretário de Governo e Relações Institucionais de Tarcísio de Freitas, Gilberto Kassab, abriu nesta semana uma sindicância para apurar o preço da indenização de serviços contratados na gestão de Rodrigo Garcia e continuados após o prazo de término do contrato.

ATUALIZAÇÃO, 14h04 de 02/03/2024 – Inicialmente o Radar informou que a sindicância investigava irregularidades nos serviços contratados. O gabinete de Governo e Relações Institucionais do Governo de SP informou que a apuração levanta a indenização a ser paga pela continuidade dos serviços após o término do contrato.

A sindicância tem prazo de 30 dias, mas podem ser prorrogados, e mira serviços contratados entre maio e junho de 2022, nos primeiros meses que Garcia assumiu o governo de São Paulo. O valor somado das contratações do Consórcio Malha SP com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU) ultrapassa 100 milhões de reais.