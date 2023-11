Governo manda Google e Facebook tirar do ar ofertas falsas do Voa Brasil

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Secretaria Nacional do Consumidor, órgão do Ministério da Justiça e Segurança Pública, determinou que o Google e o Facebook removam ofertas falsas do programa Voa Brasil, que deve oferecer passagens aéreas a preços acessíveis para clientes que não costumam viajar de avião.

“O Programa sequer foi lançado, e as suas regras para participação ainda não foram definidas, de modo que os benefícios dele decorrentes ainda não foram disponibilizados ao público”, escreveu o secretário Wadih Damous, em publicação no Diário Oficial da União.

A decisão foi baseada em relatório do laboratório NetLab, vinculado à à Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que identificou 622 anúncios falsos sobre o Voa Brasil desde o dia 3 de outubro, localizou 52 anunciantes fraudulentas e o redirecionamento para 43 sites golpistas.

Além da retirada dos anúncios sobre o programa até esta quinta-feira, o Google e o Facebook devem manter o armazenamento dos dados sobre os anunciantes. As empresas ainda terão de apresentar um relatório, na próxima semana, com as medidas tomadas para remoção dos conteúdos e os dados sobre os autores. O descumprimento das determinações podem gerar multa diária de 150.000 reais.