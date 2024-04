Governo já começou a organizar o desfile de 7 de setembro em Brasília

Ainda está distante, mas o governo Lula já começou a organizar a logística do desfile de 7 de Setembro na Esplanada dos Ministérios, em Brasília.

Nesta semana, representantes da Secom, do cerimonial do Planalto, da secretaria-geral da Presidência, do Ministério da Defesa e das três Forças Armadas se reuniram para iniciar as tratativas. O grupo pretende se reunir novamente, em 15 dias, com uma avaliação do desfile do ano passado e sugestões para 2024. O foco, como sempre, é a segurança.