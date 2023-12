Governo do Pará cria programa para recuperar vegetação nativa degradada

Antes de embarcar para a COP 28, em Dubai, o governador do Pará, Helder Barbalho, criou o programa Unidades de Recuperação da Vegetação Nativa, que tem o objetivo de restaurar territórios estaduais protegidos, já degradados, para que voltem a ser floresta.

A primeira unidade de conservação a ser recuperada será a da Área de Proteção Ambiental Triunfo do Xingu. A expectativa é que sejam investidos 44 milhões de dólares da iniciativa privada somente nesta área — cerca de 215 milhões de reais, na cotação atual.

O retorno estimado do investimento pode ultrapassar os 80 milhões de dólares com a geração de créditos de carbono.

A APA fica em São Félix do Xingu e foi criada em 2006, com uma área de cerca de 1,6 milhão de hectares — onde moram comunidades tradicionais. A gestão da área permitirá definir as áreas prioritárias para conservação, as destinadas a uso sustentável e a ocupação restrita.