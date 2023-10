Governo destrava uso da Força Nacional no Rio

Atualizado em 16 out 2023, 12h57 - Publicado em 16 out 2023, 08h30

O Ministério da Justiça e Segurança Pública anunciou nesta segunda-feira o uso da Força Nacional nas ruas do Rio de Janeiro após impasse com o Ministério Público Federal. Portaria assinada pelo ministro Flávio Dino, publicada nesta segunda-feira, autoriza o uso de 300 agentes na operação iniciada há uma semana no Complexo da Maré, Vila Cruzeiro e Cidade de Deus, favelas da capital.

O MPF questionou, há duas semanas, o uso de agentes de segurança federal no Rio de Janeiro, o que fez o ministro Flávio Dino suspender o envio de 300 agentes da Força Nacional para atuar em território carioca. Um dos quesitos que não foram observados na primeira tentativa de enviar as tropas federais às ruas do Rio foi o uso de câmeras, que devem, segundo o STF, acompanhar os policiais em atividades que não são de inteligência.

A equipe de Ricardo Cappelli, número dois do ministério, ainda fecha os detalhes para uma reunião com o MPF para acompanhar a chegada da Força Nacional ao Rio de Janeiro. Cappelli teve dois encontros importantes na última quarta-feira. Uma com diretrizes para câmeras corporais. Até o fim do ano, a pasta vai apresentar uma diretriz nacional para o uso do equipamento. Outra, com as direções das polícias federais e da Força Nacional para a atuação no Rio de Janeiro.

“Nós vamos ampliar muito a presença das forças federais de segurança no Rio de Janeiro, com a PRF, com a PF e com a Força Nacional”, disse Ricardo Cappelli em vídeo publicado nas redes sociais.

“Toda a nossa equipe está no Rio reforçando e ampliando o trabalho de enfrentamento ao crime organizado no estado”.

