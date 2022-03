Governo Bolsonaro é desaprovado por 64,7% em Pernambuco, diz pesquisa

O levantamento do Instituto Paraná Pesquisas mostra que o pacote de bondades do governo de Jair Bolsonaro, com bilhões de reais anunciados em diferentes ações, ainda não serviu para melhorar a imagem do presidente em Pernambuco, um dos principais estados do Nordeste.

A gestão Bolsonaro é considerada ruim ou péssima por 57,6% dos entrevistados no estado. Os que avaliam o governo como ótimo ou bom são 21%.

O governo é desaprovado por 64,7% dos entrevistados e aprovado por 32,2%.

O instituto ouviu 1.510 eleitores no estado entre os dias 19 a 24 de março de 2022. A margem de erro é de 2,6%.