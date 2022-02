Governo Bolsonaro completa dois meses sem líder no Senado

O cargo de líder do governo Bolsonaro no Senado completa dois meses vago nesta terça-feira, desde que o senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE) entregou o posto ao presidente, em 15 de dezembro — um dia antes, ele foi protagonizou um fiasco na eleição para o TCU, recebendo apenas sete votos.

Como o Radar mostrou em janeiro, Bolsonaro tentou convencer o senador Alexandre Silveira (PSD-MG) durante o recesso parlamentar a aceitar a missão, mas ouviu o “não” definitivo na semana passada.

Entre governistas, a opção que parece mais viável hoje é que o senador Eduardo Gomes (MDB-TO) acumule a liderança do governo no Congresso com a do Senado. Mas o imbróglio só deve ser definido depois que o presidente retornar da viagem à Rússia e à Hungria, no fim da semana.