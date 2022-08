Governadores do Sul tentam marca inédita nesta eleição

Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul podem sair do pleito de outubro com uma marca inédita. Os três governadores eleitos em 2018 para os estados da região Sul são também os favoritos na corrida deste ano, segundo as pesquisas mais recentes. Caso eles sejam bem sucedidos em seus planos, será a primeira vez na história que os três estados vão reeleger simultaneamente os seus mandatários.

Em Santa Catarina, segundo o Paraná Pesquisas, Carlos Moisés (Republicanos) tem 25% das intenções de voto, seguido por Jorginho Mello (PL), que tem 15%, e Esperidião Amin (PP), com 12%. Já no Paraná, tudo se encaminha para Ratinho Júnior (PSD) se reeleger, dado que na maioria das pesquisas ele figura com mais de 50% das intenções, contra cerca de 25% de seu adversário Roberto Requião (PT).

No Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) renunciou ao cargo em abril para disputar a eleição para presidente da República. Sem conseguir se cacifar para isso, ele se lançou candidato a governador. Ele tem 32% das intenções, contra 19% de Onyx Lorenzoni (PL), segundo pesquisa do Ipec divulgada no início desta semana. Se Leite se eleger, ele derrubará uma escrita que perdura desde a redemocratização de que o RS é o único estado brasileiro que jamais reelegeu seu governador.