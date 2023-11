GloboNews investe em mudanças na cobertura internacional

VEJA Mercado em Vídeo

O dia D para a Petrobras e entrevista com Marcos Piellusch

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em alta na manhã desta quinta-feira, 30. O dia será importante e decisivo para a Petrobras. A estatal vai realizar uma assembleia entre seus acionistas para discutir mudanças propostas no estatuto da companhia em outubro. Quando o plano foi divulgado, as ações da Petrobras desabaram 6%. Os acionistas vão deliberar sobre a criação de uma reserva de remuneração do capital e também sobre a exclusão de vedações da Lei das Estatais para a indicação de membros da alta cúpula da empresa. Uma reunião da Opep prevista para hoje pode determinar um novo corte na produção global de petróleo e afetar os preços da commodity. Diego Gimenes entrevista Marcos Piellusch, professor de finanças da FIA Business School.