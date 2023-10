Gleisi Hoffmann tem alta hospitalar cinco dias após cirurgia cardíaca

Atualizado em 5 out 2023, 16h31 - Publicado em 5 out 2023, 16h05

Cinco dias depois de ser submetida a cirurgia de revascularização do miocárdio, no último sábado, a presidente nacional do PT e deputada federal Gleisi Hoffmann recebeu alta do Hospital DF Star, em Brasília, no início da tarde desta quinta-feira. Segundo boletim médico, ela recuperou-se muito bem e não teve complicações após o procedimento.

“A deputada deverá continuar o processo de reabilitação em casa nos próximos 30 dias, sob orientação médica”, informou a nota, assinada por Ludhmila Hajjar, chefe da equipe médica, Fernando Antibas Atik, cirurgião cardiovascular, e Allisson B. Barcelos Borges, diretor médico.

Gleisi se manifestou há pouco pelas redes sociais e agradeceu a equipe do hospital.

Hoje deixo o hospital após uma cirurgia bem sucedida para desobstruir as coronárias e fazer o coração bater mais forte. Junto com @lindberghfarias, que me cuidou tão bem todo esse tempo, Agradeço a todos(as) que me acompanharam nesse processo, enviaram força, torceram e rezaram… pic.twitter.com/7ivF05KlbW — Gleisi Hoffmann (@gleisi) October 5, 2023

