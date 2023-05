Gleisi comemora queda de preços na Petrobras e toma invertida de Requião

Chefe do PT nacional, a deputada Gleisi Hoffmann usou as redes nesta terça-feira para comemorar a mudança na política de preço dos combustíveis da Petrobras.

O fim da paridade internacional foi anunciado juntamente com a redução de 0,40 centavos no preço da gasolina e de 44 centavos no diesel. “Redução já começa hoje! Petrobras anunciou queda de 21,3% no gás de cozinha, 12,6% na gasolina e 12,8% no diesel”, escreveu a petista.

“Reduções ridículas”, rebateu, na sequência, o ex-governador e até pouco tempo aliado de Lula e do petismo no estado.

Siga