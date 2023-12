Gastos de deputados para divulgar atividades dos mandatos disparam em 2023

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Os gastos com a divulgação da atividade parlamentar dispararam na Câmara em 2023. Até esta quinta-feira, os deputados federais já haviam declarado a utilização de pouco mais de 76 milhões de reais da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar para este tipo de despesa.

O montante representa cerca de 37,6% dos 201,9 milhões de gastos já registrados durante o ano e é a principal destinação dos recursos do chamado “cotão“, seguido dos 37,2 milhões de reais (18,4% do total) com passagens aéreas.

Em 2022, último ano da legislatura passada, os deputados torraram pouco mais de 51,9 milhões de reais para divulgar os feitos dos próprios mandatos — o que representou 23,7% do total de gastos com o Cotão.

O aumento de um ano para o outro, portanto, foi de pelo menos 46,4%.

Em tempo: é jurisprudência no TSE que a divulgação da atividade parlamentar que caracterize propaganda eleitoral não pode ser paga pelo poder público.

Veja a seguir os valores dos últimos cinco anos:

2023 – 76 milhões de reais (37,6% do total)

