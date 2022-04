Gabinete de Gabriel Monteiro é lacrado na Câmara do Rio– veja fotos

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Agentes da Polícia Civil tiveram que arrombar o gabinete do vereador e ex-PM Gabriel Monteiro na Câmara do Rio na manhã desta quinta-feira. O político que também é uma celebridade do YouTube foi alvo de uma operação que cumpriu ao longo da manhã 11 mandados de busca e apreensão em sua casa, no seu gabinete e em endereços de assessores e funcionários.

Ele é suspeito de participar de vídeos com cenas de sexo com menores de idade que vazaram na internet. Foi autorizada pela Justiça do Rio a apreensão de notebooks, computadores, tablets, celulares e outros dispositivos que possam armazenar conteúdo pornográfico, como pen drives, HDs externos, CDs e DVDs.

O conselho de ética da Câmara do Rio já abriu processo contra o vereador, cuja situação tem se complicado há cerca de duas semanas, quando ex-assessores o acusaram de manipular vídeos com supostas denúncias de crimes, explorar pessoas em situação de vulnerabilidade e assediar sexualmente e moralmente seus colaboradores.

Pouco depois das primeiras denúncias, passou a circular nas redes sociais vídeos do vereador fazendo sexo com menores de idade. Uma adolescente de 15 anos foi à delegacia com sua mãe dar parte sobre o vazamento de vídeos íntimos seus.

No fim da manhã desta quinta, enquanto Monteiro era esperado na delegacia para depoimento e os agentes já haviam deixado seus endereços, a direção de segurança da Câmara do Rio mandou lacrar o gabinete do vereador (veja nas fotos abaixo).