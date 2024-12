Futuro de Barroso no STF passa longe da aposentadoria

Quem aposta na aposentadoria do ministro Luís Roberto Barroso no STF, após sua passagem pela presidência da Corte, pode

tirar o cavalo da chuva. Aos 66 anos, ele segue muito motivado no tribunal.

Em novembro do ano passado, Barroso revelou numa entrevista em VEJA que chegou a pensar em abreviar sua passagem pelo Supremo. Desde então, o tema paira em conversas na comunidade jurídica.

Na semana passada, o Radar mostrou o balanço do primeiro ano de gestão do magistrado no comando da Corte.

O STF vai fechar 2024 com mais de 78.000 processos baixados ao arquivo, um aumento de 9% em relação a 2023. A Corte emitiu 106.824 decisões, sendo 18,4% colegiadas e 81,6% individuais. Nesse universo, 70% dos julgamentos foram finais, sem possibilidade de recurso.

O mandato de Barroso no comando do Supremo termina no fim do ano que vem.

