A reação de Braga Netto ao saber que seria preso pela PF

Preso pela Polícia Federal no Rio de Janeiro, Walter Braga Netto reagiu com frieza ao ouvir o teor do mandado de prisão expedido contra ele pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF.

Segundo um investigador ouvido pelo Radar, o general da reserva não emitiu nenhuma reação e se limitou a seguir os passos indicados pelos investigadores que cumpriam a ordem.

Além da ordem de prisão, os investigadores realizaram buscas em endereços de Braga Netto e do auxiliar dele, coronel Peregrino. Ele está proibido de manter contato com outros investigados.

Braga Netto vai ficar preso no Comando Militar do Leste, no Rio. A decisão de Moraes ainda segue em sigilo, mas a PF, em nota, confirmou que a prisão foi decretada por obstrução de Justiça.

Recentemente, o delator Mauro Cid revelou, em depoimento, que o general teria entregue dinheiro em uma caixa de vinho aos militares kids pretos que iriam executar um plano de assassinato de Lula, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes.

