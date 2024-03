Frente parlamentar prioriza expansão do crédito e relações trabalhistas

A Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo e o Movimento Brasil Competitivo concentraram sua “Agenda Legislativa” de 2024 em projetos de expansão do acesso a crédito, muitos deles alinhados com prioridades apresentadas pelo Ministério da Fazenda do governo Lula, e de reformulação de relações trabalhistas.

O conselho superior do Movimento Brasil Competitivo é composto por Elcio Anibal de Lucca, que foi presidente da Serasa; Jorge Gerdau Johannpeter, ex-presidente do conselho de administração da Gerdau; Wilson Ferreira Júnior, ex-presidente da Eletrobras; e Reginaldo Braga Arcuri, presidente executivo do Grupo FarmaBrasil.

Alguns itens da agenda da bancada do Movimento Brasil Competitivo são projetos que promovem mudanças em regras de contratos de seguros, de execução extrajudicial e de financiamento à exportação, além de iniciativas legislativas sobre a contratação de pessoas com deficiência, a redução da jornada de trabalho e o trabalho multifunção.

Outras propostas prioritárias para a frente parlamentar estão nas áreas da economia verde, da eficiência da gestão pública – incluindo a reforma administrativa – , da simplificação tributária e da segurança jurídica para empresas.

Ao todo, a frente parlamentar vai acompanhar 48 projetos, que também se distribuem em categorias como empreendedorismo, energia, infraestrutura, inovação, mercado de carbono, reindustrialização, transformação digital e educação – como é o caso do projeto de lei do governo Lula que estabelece o novo Ensino Médio.