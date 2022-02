Freixo e chefe do PSB vão se reunir para aparar arestas

Marcelo Freixo terá uma reunião nesta semana com o presidente do PSB, Carlos Siqueira, para aparar arestas depois de uma série de declarações desencontradas na imprensa que geraram mal estar no partido.

O deputado federal e pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro pelo PSB disse que o PT estava certo em insistir no nome de Fernando Haddad ao governo de São Paulo em detrimento de seu correligionário Márcio França.

A declaração, dada ao O Globo no último dia 20, irritou Siqueira, que, como se sabe, pena para costurar uma aliança eleitoral que justifique a criação da federação partidária com o PT.

Um dos pontos de divergência entre as siglas é justamente o governo de São Paulo, com os petistas bancando o nome de Haddad e os socialistas batendo pé por França.

No final de semana, Siqueira verbalizou sua insatisfação com as declarações do deputado e disse que Freixo parecia jogar contra o próprio partido em um momento crucial das negociações com o PT. O cacique até insinuou que seu correligionário estaria colocando a sua boa relação com o PT de São Paulo acima do interesse da sua própria legenda.

“Ele quer sair candidato pelo PT ou pelo PSB?”, questionou Siqueira ao portal G1. Freixo recuou e disse que não opinaria mais nas eleições fora do Rio de Janeiro.

A reunião vai ocorrer em Brasília. Um quadro do PSB no Rio contou ao Radar que o mal estar se diluiu por si só, já que Freixo ainda é o pré-candidato mais bem posicionado nas pesquisas eleitorais e que um rompimento não é do interesse do partido.