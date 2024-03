Forças Armadas empregam 1.000 militares após fortes chuvas no RJ e ES

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

As Forças Armadas empregaram 1.000 militares e 130 viaturas para apoiar a Defesa Civil do Rio de Janeiro e do Espírito Santo nas regiões atingidas por fortes chuvas nos últimos dias.

Tropas da Marinha e do Exército auxiliam nas buscas de vítimas e no transporte de pessoas e mobílias, atuando também na distribuição de água, alimentos e donativos, e na desobstrução de vias.